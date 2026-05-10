Juventus Torino Under 15 0-0 LIVE | bianconeri ad un passo dal vantaggio

Nel match valido per gli ottavi di finale del campionato Under 15 202526, la partita tra Juventus e Torino si è conclusa con un punteggio di 0-0. La gara, trasmessa in diretta, ha visto le due squadre affrontarsi senza riuscire a segnare, mantenendo il risultato invariato fino al fischio finale. La cronaca ha evidenziato alcune occasioni da entrambe le parti, senza che nessuna delle due riuscisse a trovare la rete.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver pareggiato all’andata 2-2 con il Torino, riaffronta i torelli nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di campionato: segue LIVE il match. Juventus Torino Under 15: 0-0 sintesi e moviola. 9? OCCASIONE JUVE – Modica serve Paesanti il cui tiro in scivolata viene fermato sulla linea: chance pazzesca 1? Inizia la partita! Migliore in campo Juve:. Juventus Torino Under 15 0-0: risultato e tabellino.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Torino Under 15 0-0 LIVE: bianconeri ad un passo dal vantaggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Torino Juventus Under 16 0-2 LIVE: Deniz ad un passo dal tris!Gatti Juve, il difensore prepara l’addio: la sua cessione sarebbe fondamentale per le casse bianconere. Juventus Pisa Under 15 3-0 LIVE: Laruccia ad un passo dal poker!di Fabio ZaccariaJuventus Pisa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di... Argomenti più discussi: Under 15: Torino-Juventus 2-2; Under 15 Serie A e B, Milan al debutto negli ottavi: il 5 maggio l’andata contro l’Udinese; Under 16, Juventus-Torino 6-1: finisce agli ottavi la corsa scudetto dei granata; È il derby più combattuto degli ultimi anni! Il Toro rimonta nella ripresa, alla Juve non basta il bis.