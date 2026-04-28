Torino Juventus Under 16 0-1 LIVE | Ghiotto per Pamé vantaggio bianconero

Nella partita valida per gli ottavi di finale del campionato Under 16, la Juventus ha battuto il Torino con il punteggio di 1-0. Il gol decisivo è stato segnato da Ghiotto, che ha portato avanti i bianconeri. La sfida si è svolta con un risultato che ha permesso alla Juventus di ottenere un vantaggio in vista della gara di ritorno. La cronaca e il tabellino della partita sono disponibili per approfondimenti.

di Fabio Zaccaria Torino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato al Robaldo di Torino) – La Juventus Under 16, dopo aver perso l’ultima del girone con la Sampdoria, è ospite del Torino nella gara valevole per gli ottavi di finale di andata del campionato: segue LIVE il match. Torino Juventus Under 16 0-1: sintesi e moviola. 15? TIRO CROSS ROLANDO – Altra giocata sulla sinistra, sull’asse Samà e Pipitò: Rolando riceve e punta, serve in mezzo ma Agosto è reattivo nella presa 11? GOL DI PAME’- Ghiotto ha spazio e se lo prende, alza la testa e sfodera un cross al bacio per Pamé che di testa è altrettanto bravo a mettere sul palo più lontano.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 16 0-1 LIVE: Ghiotto per Pamé, vantaggio bianconero Notizie correlate Juventus Carrarese Under 16 3-1 LIVE: Pamé ristabilisce il doppio vantaggio!di Fabio ZaccariaJuventus Carrarese Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di... Torino Juventus Under 16 LIVE: le formazioni del derby. Gridel col tridente Pamé, Pipitò e Rolandodi Fabio ZaccariaTorino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Torino-Juventus maggio 2026: biglietti in vendita; Tabellino partita Torino vs Juventus; Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche; Under 17 Serie A e B, big match nel Girone A: il Genoa ospita il Torino campione d’Italia. Torino Juventus Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaTorino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Sampdoria Juventus Under 16 4-1, vittoria roboante contro i bianconeri: il riassunto della garaSampdoria Juventus Under 16 finisce sul risultato di 4-1! Grande prova di forza a Bogliasco per i giovani blucerchiati. Il racconto della partita La Juventus Under 16 chiude il girone qualificatorio c ... sampnews24.com Il weekend delle giovanili del #Torino: al 94' arriva il pass per l'Under 17, che vola ai playoff. Domani l'Under 16 gioca gli ottavi scudetto contro la #Juventus #TorinoFC #ToroNews Qui l'articolo: - facebook.com facebook UFFICIALE | Under 15 A-B La Juventus U15 affronterà il Torino negli ottavi di finale x.com