Juventus Torino Under 16 0-1 LIVE | steso Pipitò rigore per i bianconeri

Da juventusnews24.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Juventus e Torino Under 16 si è conclusa con la vittoria dei torinesi per 1-0. Il gol decisivo è arrivato grazie a un rigore trasformato dai granata. La sfida, valida per il ritorno degli ottavi di finale del campionato 202526, è stata seguita in diretta con aggiornamenti su moviola, tabellino e cronaca. Durante l'incontro, un episodio chiave ha coinvolto un giocatore chiamato Pipitò.

di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver vinto l’andata per 2-0, ospita il Torino nella gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale del campionato. segue LIVE il match. Juventus Torino Under 16 0-1: sintesi e moviola. 24? Calcio d’angolo per la Juventus Under 16, Pioli alla battuta ma nulla di fatto, rimessa dal fondo per gli ospiti 19? OCCASIONE ROLANDO – Buona giocata ancora sulla sinistra del numero 11, fra i più attivi, cerca...🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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