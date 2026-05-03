Juventus Torino Under 16 0-1 LIVE | steso Pipitò rigore per i bianconeri

La partita tra Juventus e Torino Under 16 si è conclusa con la vittoria dei torinesi per 1-0. Il gol decisivo è arrivato grazie a un rigore trasformato dai granata. La sfida, valida per il ritorno degli ottavi di finale del campionato 202526, è stata seguita in diretta con aggiornamenti su moviola, tabellino e cronaca. Durante l'incontro, un episodio chiave ha coinvolto un giocatore chiamato Pipitò.

di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver vinto l’andata per 2-0, ospita il Torino nella gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale del campionato. segue LIVE il match. Juventus Torino Under 16 0-1: sintesi e moviola. 24? Calcio d’angolo per la Juventus Under 16, Pioli alla battuta ma nulla di fatto, rimessa dal fondo per gli ospiti 19? OCCASIONE ROLANDO – Buona giocata ancora sulla sinistra del numero 11, fra i più attivi, cerca...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Torino Under 16 0-1 LIVE: steso Pipitò, rigore per i bianconeri Notizie correlate Torino Juventus Under 16 0-1 LIVE: primo tiro di Pipitòdi Fabio ZaccariaTorino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di... Torino Juventus Under 16 LIVE: le formazioni del derby. Gridel col tridente Pamé, Pipitò e Rolandodi Fabio ZaccariaTorino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi; Torino-Juventus maggio 2026: biglietti in vendita; Under 16, Torino-Juventus 0-2: i granata si compattano, ma Pamè ha la meglio; Tabellino partita Bologna vs Torino. Juventus Torino Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Pagelle Torino Juventus Under 16: riscatto Pamé, Ghiotto in versione assistman, Deniz entra bene -VOTIPagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l'andata degli ottavi di finale del campionato 2025/26 ... juventusnews24.com La #JUVENTUS #UNDER16 ospita il #Torino per gli ottavi di ritorno Segui qui il live del match x.com 6º posto per le nostre Under 17 al torneo di Mappano in cui hanno partecipato Juventus Women, Torino FC, Accademia Torino, Atalanta, Genoa, Brescia e Ivrea. #anconawomen #chebelloè - facebook.com facebook