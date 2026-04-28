Torino Juventus Under 16 0-1 LIVE | primo tiro di Pipitò

Nella partita valida per gli ottavi di finale del campionato Under 16 202526, la Juventus ha vinto contro il Torino con un risultato di 1-0. La gara si è aperta con il primo tiro di Pipitò, segnando il momento più importante del match. La cronaca aggiornata e il tabellino sono disponibili, offrendo dettagli sulla dinamica della partita e sulle azioni principali.

di Fabio Zaccaria Torino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato al Robaldo di Torino) – La Juventus Under 16, dopo aver perso l’ultima del girone con la Sampdoria, è ospite del Torino nella gara valevole per gli ottavi di finale di andata del campionato: segue LIVE il match. Torino Juventus Under 16 0-1: sintesi e moviola. 50? OCCASIONE PIPITO ‘- Ancora Samà attivissimo, Pipitò si smarca e calcia subito: Agosto respinge 47? PAME’ SPRECA – Anticipo secco di Samà, che scarica a Rolando. Il suo cross viene deviato da Pipitò e finisce a Pamè, l’attaccante si addormenta e perde il possesso del pallone 45? GIOCATA MAZZOTTA – Sprint fulminante dell’esterno bianconero che recupera un pallone non facile e poi mette al centro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 16 0-1 LIVE: primo tiro di Pipitò Notizie correlate Juventus Genoa Under 16 0-0 LIVE: di Pipitò il primo tiro in portaLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Juventus Spezia Under 16 6-1 LIVE: Pipitò chiude in bellezza il primo tempodi Fabio ZaccariaJuventus Spezia Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Torino-Juventus maggio 2026: biglietti in vendita; Tabellino partita Torino vs Juventus; Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche; Under 17 Serie A e B, big match nel Girone A: il Genoa ospita il Torino campione d’Italia. Torino Juventus Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaTorino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Sampdoria Juventus Under 16 4-1, vittoria roboante contro i bianconeri: il riassunto della garaSampdoria Juventus Under 16 finisce sul risultato di 4-1! Grande prova di forza a Bogliasco per i giovani blucerchiati. Il racconto della partita La Juventus Under 16 chiude il girone qualificatorio c ... sampnews24.com Le formazioni ufficiali di #Torino #JUVENTUS #UNDER16 Segui qui il live del match x.com Il weekend delle giovanili del #Torino: al 94' arriva il pass per l'Under 17, che vola ai playoff. Domani l'Under 16 gioca gli ottavi scudetto contro la #Juventus #TorinoFC #ToroNews Qui l'articolo: - facebook.com facebook