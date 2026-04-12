Juventus Pisa Under 16 0-1 LIVE | ospiti più in palla bianconeri sotto tono

Nel match della venticinquesima giornata del campionato Under 16 202526, la squadra ospite ha conquistato una vittoria per 1-0 contro i padroni di casa. La partita si è svolta senza particolari occasioni da rete fino al gol decisivo, e alla fine i giocatori in campo hanno mostrato un andamento complessivamente più brillante rispetto ai padroni di casa, apparsi sotto tono. La cronaca della gara è disponibile con dettagli sulla moviola e il tabellino.

di Fabio Zaccaria Juventus Pisa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Cesena in rimonta, ospita il Pisa nella gara valevole per la venticinquesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Pisa Under 16 0-1: sintesi e moviola. 23? FALLO DI PAME’- Poco coinvolto l’attaccante della Juventus, nel prendere posizione commette fallo 14? GOL DEL PISA- Buemi ha spazio e colpisce Repaci, grande azione del Pisa che premia l’ottimo approccio alla partita 1? Inizia la partita Migliore in campo Juve:.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Pisa Under 16 0-1 LIVE: ospiti più in palla, bianconeri sotto tono Juventus Carrarese Under 17 0-1 LIVE: ospiti ancora pericolosi, bianconeri sotto tonoOsimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui. Juventus Pisa Under 16 0-0 LIVE: ospiti subito vivaci, gara già di buon ritmodi Fabio ZaccariaJuventus Pisa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di...