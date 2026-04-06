Napoli-Milan di Serie A 1-0 | Politano porta in vantaggio gli azzurri | LIVE News

Alle 20:45 al stadio Maradona si gioca Napoli-Milan, partita valida per la 31ª giornata di Serie A. La sfida si è aperta con il vantaggio degli azzurri, segnato da Politano. La partita si sta sviluppando in un clima di attesa e tensione, con entrambe le squadre impegnate a cercare il risultato. La cronaca in tempo reale segue gli sviluppi di questa gara.

Su cross di Rabiot dalla sinistra, Nkunku fa sponda per Fofana che prova il tiro, ma Milinkovic para tutto senza problemi Sono da poco ufficiali le formazioni di Napoli-Milan: ecco le scelte definitive dei due allenatori, Antonio Conte e Massimiliano Allegri. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Oliveira; Gutiérrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disposizione: Meret, Contini, Beukema, Mazzocchi, Gilmour, Elmas, Alisson, Politano. Allenatore: Conte. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Füllkrug. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, R. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Napoli-Milan di Serie A 1-0: Politano porta in vantaggio gli azzurri | LIVE News Bologna-Milan di Serie A 0-1: Loftus-Cheek porta in vantaggio il diavolo! | LIVE NEWSAlle ore 20:45, allo stadio 'Dall'Ara', si disputerà Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco il LIVE testuale con... Napoli-Milan di Serie A 0-0: azzurri vicini al gol | LIVE NewsSu cross di Rabiot dalla sinistra, Nkunku fa sponda per Fofana che prova il tiro, ma Milinkovic para tutto senza problemi Sono da poco ufficiali le... NAPOLI-LECCE 2-1 | HIGHLIGHTS | 29ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26 Temi più discussi: Incontro di calcio Napoli - Milan; Napoli-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Pronostico Napoli-Milan quote analisi 31ª giornata Serie A; Napoli-Milan, analisi e pronostico degli esperti di DAZN Bet Club. Napoli Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie ANapoli Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 20,45 ... tpi.it LIVE Napoli-Milan 1-0 Serie A 2025/2026: Gimenez sfiora la traversaSerie A 2025/2026, 31a giornata. Cronaca minuto per minuto di Napoli-Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Napoli-Milan: 1-0, gol di #Politano all'80'! facebook Le ufficiali di Napoli-Milan Conte lancia Giovane dal 1' x.com