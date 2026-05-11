Al momento siamo a metà del secondo tempo della sfida tra l'Empoli e la Juventus Under 16, che si sta svolgendo nell’ambito dei quarti di finale del campionato 202526. La squadra toscana mantiene un vantaggio di 1-0, con il risultato ancora in bilico. La partita, valida per l’andata, vede le due formazioni impegnate in una fase decisiva della stagione giovanile.

Schlager, l’obiettivo dei bianconeri ha deciso. La Juve nel suo futuro? Ecco cosa ha detto il centrocampista Joao Mario ritorna alla Juve? La posizione del Bologna sul possibile riscatto del portoghese in estate Vlahovic Juventus, fra rinnovo e addio: la volontà del calciatore è chiara. Ma c’è un possibile ostacolo. Gli aggiornamenti Lewandowski, l’obiettivo della Juve esce allo scoperto: «Ancora non so cosa farò. Ascolterò ancora qualche offerta e poi deciderò» Juventus Next Gen, il regolamento parla chiaro: i bianconeri cambieranno girone. Ecco dove saranno nella prossima Serie C Juventus Next Gen miniera d’oro: chi sale in Prima squadra e quali saranno le sorprese della prossima stagione New Generation Zone – VIDEO di Marco Baridon Birindelli: «Se dai spazio alla Juve ti mandano in bambola.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Empoli Juventus Under 16 1-0 LIVE: metà secondo tempo, resiste il muro toscano

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