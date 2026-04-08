Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE | fine primo tempo resiste il muro bianconero

Al termine del primo tempo, la partita tra la Juventus e il Parma Primavera si è conclusa con un punteggio di 0-0. La sfida si svolge in semifinale di Coppa Italia e al momento nessuna delle due squadre è riuscita a segnare, mantenendo la porta inviolata. Durante la prima metà, la Juventus ha mostrato una difesa solida, mentre il Parma ha cercato occasioni offensive senza successo.

di Fabio Zaccaria Juve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di Coppa Italia. La Juve Primavera dopo eliminato l’Inter e battuto in campionato la Cremonese torna in campo e sfida il Parma nella gara valida per la semifinale di Coppa Italia. La vincente affronterà l’ Atalanta che ha battuto il Sassuolo nell’altra semifinale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Parma Primavera 0-0: sintesi e moviola. 47? FINE PRIMO TEMPO 46? OCCASIONE DURMISI- Stacco imperioso dell’attaccante che prende benissimo il tempo ma non trova la porta in girata 45? Ravvisati 2... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: fine primo tempo, resiste il muro bianconero Inter Juve Primavera Coppa Italia 0-1 LIVE: fine primo tempo, vantaggio bianconeroMilinkovic Savic Juve, i bianconeri restano attenti sull’ex centrocampista della Lazio: da battere la concorrenza di questo club di Serie A... Juve Genoa Primavera 3-0 LIVE: fine primo tempo, dominio bianconero. Merola scatenatoBernardo Silva, niente rinnovo col City: ecco la svolta che aspettava la Juventus. Temi più discussi: U20 | Cremonese-Juventus | La partita; PRIMAVERA 1: CAGLIARI-PARMA 1-3; Tabellino partita Milan U20 vs Parma U20; Coppa Italia Primavera | Info e biglietteria per la semifinale Sassuolo-Atalanta, mercoledì 8 aprile. Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: primo ammonito del match, è PlicoJuve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di Coppa Italia La Juve Primavera dopo eliminato l’Inter e battuto in campi ... juventusnews24.com Juventus-Parma di Coppa Italia Primavera dove vederla: Sportitalia, Solocalcio o Primavera Tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni ufficialiJuventus e Parma si giocano l'accesso alla finale della Coppa Italia Primavera: si gioca in gara secca, chi vince approda all'atto decisivo mentre chi perde viene eliminato. goal.com La #JuvePrimavera ospita il #Parma nella semifinale di #CoppaItalia Segui qui il live del match - facebook.com facebook Semifinale Coppa Italia Primavera: oggi a Vinovo c'è Juventus-Parma in gara secca alle 18:30 ow.ly/SZJ850YFtbo x.com