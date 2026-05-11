Empoli Juventus Under 16 1-0 LIVE | si riparte gli stessi 11 confermati da Gridel

Nella partita valida per gli ottavi di finale del campionato Under 16 202526, l’Empoli ha battuto la Juventus con il punteggio di 1-0. Entrambe le formazioni hanno confermato gli stessi undici iniziali rispetto alla precedente partita, secondo quanto annunciato dal tecnico Gridel. La sfida si è svolta con continui scambi di gioco e azioni offensive da entrambe le parti, con l’Empoli che si è imposto nel finale.

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