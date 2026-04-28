Torino Juventus Under 16 0-2 LIVE | doppio cambio per Gridel nel finale

Nel match degli ottavi di finale del campionato Under 16 202526, si sono affrontate le squadre di Torino e Juventus, con quest’ultima che ha vinto 2-0. Durante la partita, l’allenatore della Juventus ha effettuato due sostituzioni negli ultimi minuti. La cronaca, il tabellino e le azioni più importanti sono stati riportati in tempo reale, offrendo un quadro dettagliato di quanto accaduto sul campo.

di Fabio Zaccaria Torino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato al Robaldo di Torino) – La Juventus Under 16, dopo aver perso l’ultima del girone con la Sampdoria, è ospite del Torino nella gara valevole per gli ottavi di finale di andata del campionato: segue LIVE il match. Torino Juventus Under 16 0-2: sintesi e moviola. 73? FALLO DI DENIZ – Grande scatto del fantasista che poi spinge eccessivamente su Raiola e commette fallo 68? Il Torino prova a spingere di più in questa fase, i bianconeri sono bassi ma coesi 62? Altro cambio per Gridel, entra Pioli ed esce Samà 58? RADDOPPIO JUVE- Samà pesca Pamé, che se la sposta sul destro e non perdona.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 16 0-2 LIVE: doppio cambio per Gridel nel finale Notizie correlate Juventus Parma Under 16 2-0 LIVE: cambio forzato per Gridel, Fornero esce per infortuniodi Fabio ZaccariaJuventus Parma Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di... Torino Juventus Under 16 0-3: tris bianconero nel derby, Gridel sempre più primoTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Torino-Juventus maggio 2026: biglietti in vendita; Tabellino partita Torino vs Juventus; Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche; Under 17 Serie A e B, big match nel Girone A: il Genoa ospita il Torino campione d’Italia. Torino Juventus Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaTorino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Sampdoria Juventus Under 16 4-1, vittoria roboante contro i bianconeri: il riassunto della garaSampdoria Juventus Under 16 finisce sul risultato di 4-1! Grande prova di forza a Bogliasco per i giovani blucerchiati. Il racconto della partita La Juventus Under 16 chiude il girone qualificatorio c ... sampnews24.com Le formazioni ufficiali di #Torino #JUVENTUS #UNDER16 Segui qui il live del match x.com Il weekend delle giovanili del #Torino: al 94' arriva il pass per l'Under 17, che vola ai playoff. Domani l'Under 16 gioca gli ottavi scudetto contro la #Juventus #TorinoFC #ToroNews Qui l'articolo: - facebook.com facebook