Juventus Torino Under 16 0-0 LIVE | Pipitò si si divora il vantaggio!

Da juventusnews24.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita valida per il ritorno degli ottavi di finale del campionato Under 16 202526, Juventus e Torino si sono affrontate senza segnare gol, terminando con uno 0-0. Durante l'incontro, un'occasione per il giocatore di casa si è concretizzata con un tiro che non ha trovato la rete. La cronaca della sfida, aggiornata in tempo reale, include dettagli sugli episodi principali, i moviola e il tabellino del match.

di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver vinto l’andata per 2-0, ospita il Torino nella gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale del campionato. segue LIVE il match. Juventus Torino Under 16 0-0: sintesi e moviola. 6? PRIMO SPUNTO DI SANTAGATA – Il Torino prova ad affacciarsi nella metacampo della Juve, cercato Santagata che non riesce ad arrivare sul pallone 4? TIRO ALTO DI PIPITO ‘- Rolando si crea lo spazio sulla sinistra, vede al centro Pipitò e lo serve alla grande.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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