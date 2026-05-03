Juventus Torino Under 16 0-0 LIVE | Pipitò si si divora il vantaggio!

Nella partita valida per il ritorno degli ottavi di finale del campionato Under 16 202526, Juventus e Torino si sono affrontate senza segnare gol, terminando con uno 0-0. Durante l'incontro, un'occasione per il giocatore di casa si è concretizzata con un tiro che non ha trovato la rete. La cronaca della sfida, aggiornata in tempo reale, include dettagli sugli episodi principali, i moviola e il tabellino del match.

di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver vinto l’andata per 2-0, ospita il Torino nella gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale del campionato. segue LIVE il match. Juventus Torino Under 16 0-0: sintesi e moviola. 6? PRIMO SPUNTO DI SANTAGATA – Il Torino prova ad affacciarsi nella metacampo della Juve, cercato Santagata che non riesce ad arrivare sul pallone 4? TIRO ALTO DI PIPITO ‘- Rolando si crea lo spazio sulla sinistra, vede al centro Pipitò e lo serve alla grande.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Torino Under 16 0-0 LIVE: Pipitò si si divora il vantaggio! Notizie correlate Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0 LIVE: Licina si divora il vantaggio INTERVALLOdi Marco BaridonJuventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di... Torino Juventus Under 16 0-1 LIVE: primo tiro di Pipitòdi Fabio ZaccariaTorino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi; Torino-Juventus maggio 2026: biglietti in vendita; Under 16, Torino-Juventus 0-2: i granata si compattano, ma Pamè ha la meglio; Tabellino partita Bologna vs Torino. Juventus Torino Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Pagelle Torino Juventus Under 16: riscatto Pamé, Ghiotto in versione assistman, Deniz entra bene -VOTIPagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l'andata degli ottavi di finale del campionato 2025/26 ... juventusnews24.com La #JUVENTUS #UNDER16 ospita il #Torino per gli ottavi di ritorno Segui qui il live del match x.com 6º posto per le nostre Under 17 al torneo di Mappano in cui hanno partecipato Juventus Women, Torino FC, Accademia Torino, Atalanta, Genoa, Brescia e Ivrea. #anconawomen #chebelloè - facebook.com facebook