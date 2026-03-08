Juventus Carrarese Under 16 3-1 LIVE | Pamé ristabilisce il doppio vantaggio!

Nella partita tra Juventus e Carrarese Under 16, disputata durante la ventunesima giornata del campionato 202526, la Juventus ha vinto con il punteggio di 3-1. Durante il match, Pamé ha segnato ristabilendo il doppio vantaggio per la squadra di casa. La cronaca della partita, insieme a sintesi, moviola e tabellino, è disponibile per approfondire quanto accaduto in campo.

di Fabio Zaccaria Juventus Carrarese Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Torino ospita la Carrarese nella gara valevole per la ventunesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Carrarese Under 16 2-1: sintesi e moviola. 31? OCCASIONE SALVAI- Che sgroppata del 10 bianconero che salta il portiere ma si allarga troppo, col destro non trova la porta 30? GOL DI PAME'- Ancora irreprensibile l'attaccante bianconero, in area di rigore non perdona e segna la...