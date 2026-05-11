Empoli Juventus Under 16 0-0 LIVE | cominciano i quarti di finale!
Alle 15:00 è iniziato il match tra la squadra Under 16 dell’Empoli e quella della Juventus, valido per i quarti di finale del campionato 202526. La partita si sta disputando sul campo dell’Empoli e si concluderà con il risultato di 0-0. Seguiranno aggiornamenti sulla partita, con dettagli su azioni salienti, moviola e eventuali decisioni arbitrali.
di Fabio Zaccaria Empoli Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di finale di campionato 202526. – La Juventus Under 16, dopo aver passato il turno col Toro, è ancora ospite dell’ Empoli nella gara valevole per l’andata degli quarti di finale del campionato. La partita, inizialmente in programma per domenica 10 maggio, è stata sospesa per via di un infortunio al direttore di gara e pertanto verrà rigiocata dall’inizio. segue LIVE il match. Empoli Juventus Under 16 0-0: sintesi e moviola. 5? GARA MOLTO FISICA – Tanti contrasti al centro del campo, inizio pieno di duelli 2? ANGOLO DI PIOLI – Juve che parte forte, subito un angolo battuto da Pioli ma i padroni di casa riescono a pulire l’area di rigore 1? Primo possesso dei bianconeri Migliore in campo Juve:.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
ROMA-TORINO 2-3 | HIGHLIGHTS | OTTAVI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26
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