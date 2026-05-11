Empoli Juventus Under 16 0-0 LIVE | cominciano i quarti di finale!

Alle 15:00 è iniziato il match tra la squadra Under 16 dell’Empoli e quella della Juventus, valido per i quarti di finale del campionato 202526. La partita si sta disputando sul campo dell’Empoli e si concluderà con il risultato di 0-0. Seguiranno aggiornamenti sulla partita, con dettagli su azioni salienti, moviola e eventuali decisioni arbitrali.

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