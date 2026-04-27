Dopo 14 anni, i Cesaroni sono esattamente come li ricordavamo: rumorosi, affettuosi, capaci di trasformare qualsiasi situazione semplice in un groviglio di equivoci, buone intenzioni e conseguenze imprevedibili. La settima stagione di I Cesaroni – Il ritorno, diretta e interpretata da Claudio Amendola, è arrivata a confermare quello che il pubblico sperava: il cuore della serie è rimasto intatto, e con esso quella capacità rara di raccontare la vita familiare senza edulcorarla né caricaturizzarla troppo. Al terzo appuntamento, stasera in tv alle 21.30 su Canale 5 – e in contemporanea in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile rivedere anche le puntate già trasmesse – la Garbatella è di nuovo teatro di battaglie sentimentali, strategie maldestre e qualche verità scomoda che affiora nel momento meno opportuno.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - I Cesaroni – Il Ritorno, stasera in tv su Canale 5 va in onda la terza puntata: profili fake, nonni disastrosi e Fabio Rovazzi salvatore

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