Emozioni al Gp Industrie del Marmo La volata finale si tinge di Gialli

Al Gran Premio Industrie del Marmo, le emozioni sono esplose negli ultimi giri, con la corsa che si è conclusa con un arrivo in volata. La gara ha visto protagonisti diversi corridori, prima di un finale che ha premiato un atleta vestito di giallo. Nel frattempo, in provincia, si prepara la cronometro di 42 km tra Viareggio e Massa, parte del Giro d’Italia.

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In attesa del Giro d’Italia in provincia con la cronometro di 42 km da Viareggio a Massa in programma martedì 19 maggio, grande e prestigioso appuntamento con gli Under 23 impegnati a Marina di Carrara nell’internazionale 37esimo Gran Premio Industrie del Marmo su di un tracciato inedito comprendente 5 giri di 33 chilometri con la salita di Ortonovo e la successiva insidiosa discesa. Il successo dopo una sfida affascinante (162 i partenti di 30 società) con la presenza al seguito della gara anche del ct azzurro Marino Amadori è stato conquistata dal valdarnese Matteo Gialli portacolori del team fiorentino Hopplà di patron Caludio Lastrucci guidato dal Ds Stefano Roncalli.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Emozioni al Gp Industrie del Marmo. La volata finale si tinge di Gialli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ciclismo: al valdarnese Gialli il Gp Industrie del MarmoMarina di Carrara,10 maggio 2026 - In attesa del Giro d’Italia in provincia con la cronometro di 42 km da Viareggio a Massa in programma martedì 19... L’iniziativa Countdown per il Gp Industrie del Marmo. Ghiotta antemprima per i più giovani col “Giocaciclismo“Sarà anche una kermesse per avvicinare i Giovanissimi alle due ruote, la 37ª edizione del “Gran premio Industrie del marmo“, la classica gara... Argomenti più discussi: Emozioni al Gp Industrie del Marmo. La volata finale si tinge di Gialli; Bis di appuntamenti prima del Tour de Hongrie; ’Industrie del marmo’, il ciclismo è uno show; GIRO DI TURCHIA, BAGATIN E IL RACCONTO DI UNA VITTORIA ARRIVATA SCOPRENDO I PROPRI LIMITI.