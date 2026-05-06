La 37ª edizione della manifestazione dedicata al Gran Premio Industrie del Marmo si svolgerà come ogni anno in questa stagione, attirando appassionati e partecipanti da diverse zone. Contestualmente, si terrà l’evento “Giocaciclismo”, pensato per coinvolgere i più giovani e avvicinarli al mondo delle biciclette. La giornata si preannuncia ricca di iniziative e attività sportive, con l’obiettivo di promuovere l’interesse per il ciclismo tra i più piccoli.

Sarà anche una kermesse per avvicinare i Giovanissimi alle due ruote, la 37ª edizione del “Gran premio Industrie del marmo“, la classica gara internazionale di ciclismo riservata agli Under 23, organizzata dalla società Fausto Coppi del presidente Andrea Borghini (patron e fondatore Giorgio Borghini) in collaborazione con le province di Massa-Carrara e La Spezia, i comuni di Carrara e Luni, la Fondazione Cr Carrara, la Federazione Ciclistica Italiana, Anas e la ditta Fiorino. In programma domenica con partenza e arrivo in piazza Menconi a Marina, la corsa prenderà il via alle 13.30 (direzione Fontia e Ortonovo in un circuito da ripetere...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’iniziativa Countdown per il Gp Industrie del Marmo. Ghiotta antemprima per i più giovani col “Giocaciclismo“

Notizie correlate

Ciclismo Boom d’iscrizioni per la gara internazionale Under 23. Novità nel percorso: cinque Gp della Montagna ma tutti a Ortonovo. E’ iniziato il conto alla rovescia per il ’Gran premio Industrie del Marmo’Il pieno di iscrizioni, corridori interessanti da tenere d’occhio, squadre di primo piano, la presenza del ct della nazionale italiana di ciclismo...

In 176 per il Gran premio industrie del marmoPrima della partenza ci sarà una cerimonia in ricordo di Franco Ballerini, l’ex commissario tecnico della nazionale di ciclismo.

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: L’iniziativa Countdown per il Gp Industrie del Marmo. Ghiotta antemprima per i più giovani col Giocaciclismo.

L’iniziativa Countdown per il Gp Industrie del Marmo. Ghiotta antemprima per i più giovani col GiocaciclismoSarà anche una kermesse per avvicinare i Giovanissimi alle due ruote, la 37ª edizione del Gran premio Industrie del ... lanazione.it

In 176 per il Gran premio industrie del marmoPrima della partenza ci sarà una cerimonia in ricordo di Franco Ballerini, l’ex commissario tecnico della nazionale di ciclismo. msn.com