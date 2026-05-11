' Emissioni' arriva a Bari | il seminario tecnico per i professionisti dell’ambiente
A Bari si svolge un seminario tecnico dedicato alle emissioni, rivolto a professionisti dell’ambiente, tecnici, imprese, consulenti, responsabili HSE e operatori coinvolti nella gestione ambientale industriale. L’evento si propone di approfondire le tematiche legate alle emissioni e alle pratiche di gestione ambientale, offrendo un momento di confronto tra gli addetti ai lavori. La partecipazione è rivolta a tutte le figure coinvolte nel settore ambientale che vogliono aggiornarsi sulle normative e sulle tecnologie più recenti.
Professionisti dell’ambiente, imprese, tecnici, consulenti, responsabili HSE e operatori della gestione ambientale industriale. Tutti allo stesso tavolo in una mattinata di approfondimento rivolta a chi ogni giorno si confronta con la gestione delle emissioni industriali. È lo spirito guida di.🔗 Leggi su Baritoday.it
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