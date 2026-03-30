Mundys per l’ambiente | emissioni ridotte del 43%

Da quotidiano.net 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2019 a oggi, l’azienda attiva nel settore delle infrastrutture ha ridotto le proprie emissioni di gas serra del 43 per cento. La società, coinvolta nella gestione di concessioni autostradali e aeroportuali, tra cui uno scalo francese e gli aeroporti romani, ha adottato diverse misure per limitare l’impronta ambientale delle proprie attività. Questi dati riguardano i progressi compiuti nel percorso di sostenibilità ambientale.

DAL 2019 a oggi, Mundys – attivo nel settore delle infrastrutture, lavora nella gestione di concessioni autostradali e aeroportuali come lo scalo francese egli aeroporti di Roma – ha compiuto passi significativi nella riduzione del proprio impatto ambientale. Le emissioni dirette di CO2, secondo gli ultimi dati misurati, sono diminuite del 43%, un risultato che avvicina sempre di più il Gruppo – guidato da Andrea Mangoni – al traguardo fissato nella propria roadmap di sostenibilità: ridurre del 50% i gas serra entro il 2030, in linea con l’obiettivo Net Zero al 2040. Un ruolo chiave in questo percorso è stato giocato dalla progressiva riduzione della dipendenza dalle fonti fossili dall’aumento della quota di energia da fonti rinnovabili – salita all’85% nel 2025 – sostenuta da una forte crescita dell’autoproduzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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