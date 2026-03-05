Il coro nella scuola | un seminario per docenti educatori e professionisti

Il 3 marzo 2026 a Pisa si tiene il seminario nazionale intitolato “Il coro nella scuola”, organizzato dall’Associazione Nazionale dei Direttori di Coro Italiani. L’evento è rivolto a docenti, educatori e professionisti interessati alla formazione corale e alla didattica musicale. Per la prima volta, questa iniziativa si svolge nella città toscana, portando insieme esperti e insegnanti in un appuntamento dedicato alla musica scolastica.

Pisa, 3 marzo 2026 – Per la prima volta arriva a Pisa Il coro nella scuola, il seminario nazionale organizzato da ANDCI – Associazione Nazionale dei Direttori di Coro Italiani, una delle realtà più autorevoli nel panorama della formazione corale e della didattica musicale. L'appuntamento si terrà il sabato 7 e domenica 8 marzo presso l'Istituto Comprensivo G. Toniolo, con il patrocinio del Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'iniziativa è rivolta a docenti, educatori musicali e professionisti che operano nella scuola attraverso la musica e la coralità, con un focus su nuovi repertori, inclusione, coralità nella scuola dell'infanzia e pratiche vocali per la scuola secondaria.