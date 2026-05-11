Un'iniziativa promozionale trasforma gli acquisti effettuati in specifici punti vendita in possibilità di vincere premi in denaro. Attraverso una simulazione di volo, i partecipanti hanno l'opportunità di vincere fino a 2.000 euro. Le date indicate per partecipare a questa prova sono state comunicate ufficialmente, permettendo ai clienti di sapere quando effettuare le proprie operazioni per entrare in gioco.

? Punti chiave Come si trasforma uno scontrino in un biglietto per il mondo?. Quali sono le date esatte per partecipare alla simulazione di volo?. Cosa succede se lo scanner indica una partenza immediata al terminal?. Come funziona la procedura di imbarco presso l'Emisfero Airlines?.? In Breve Partecipazione con spesa minima di 20 euro nelle date 15-17 e 22-24 maggio.. In palio 60 gift card da 20 euro oltre al premio principale.. Strategia di marketing per aumentare il flusso di famiglie nell'area di via Settevalli.. Simulazione di imbarco gestita da hostess Emisfero Airlines presso il polo commerciale.. Il Centro Commerciale Emisfero di via Settevelli a Perugia trasformerà i propri spazi in un terminal aeroportuale nelle giornate del 15, 16, 17 maggio e del 22, 23, 24 maggio con il concorso Sì, Viaggiare!.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emisfero Perugia: shopping diventa volo con premi da 2.000 euro

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