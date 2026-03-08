All’aeroporto internazionale Velana di Malé si è formato un accampamento di turisti bloccati, molti dei quali sono con bambini. Questi viaggiatori si trovano in una situazione di stallo da diversi giorni, mentre cercano di organizzare il ritorno a casa. La loro presenza e le condizioni in cui vivono attirano l’attenzione di chi si trova in aeroporto. La domanda che circola tra di loro riguarda i rischi di un volo di 1.000 euro con i bambini tra i missili.

Malé – All’aeroporto internazionale Velana di Malé, Maldive, c’è un accampamento: sono gli stranded tourists. Un po’ sdraiati, un po’ in fila davanti ai check in fra valigie e ciabatte. “Abbiamo passato qui ieri notte. E quella prima. I voli sono stati annullati nel pieno della notte”. La traduzione di stranded riassume bene: lasciato senza intenzione di rimuovere, abbandonato. Al di fuori dei resort la vita su Malé non è altrettanto stimolante. Ci sono molti grattacieli, altrettanti in costruzione. Una litoranea piuttosto trafficata e strade più piccole ingolfate di motorini. Negozi e botteghine vendono frutta, cineserie, tubi e materiali edili ma soprattutto scarpe e ciabatte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Ma voi prendereste un volo da 1.000 euro con i bambini fra i missili?”. Gli ‘stranded tourists’ delle Maldive non sorridono più: “Privilegiati, ma stanchi”

L’odissea delle famiglie bloccate alle Maldive: “Ci hanno proposto charter fino a 2.000 euro a testa”Pisa, 5 marzo 2026 – Una comitiva di 15 pisani, tra cui 5 bambini tra i 2 e i 10 anni, è rimasta bloccata a Malé, alle Maldive, dopo l’attacco su...

L’incubo in paradiso delle famiglie bloccate alle Maldive: “Voli cancellati, biglietti per i bambini a 1.600 euro”Pisa, 5 marzo 2026 – Aggiornamento dalla comitiva pisana bloccata a Malé alle Maldive.

