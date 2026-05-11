Emiliano torna a San Severo da romanziere con il suo legal thriller
Michele Emiliano torna a San Severo, città in cui ha svolto il ruolo di assessore alla Legalità dal giugno 2014 al giugno 2015, per presentare il suo nuovo romanzo, intitolato ‘L’alba di San Nicola’. L’evento si svolgerà nella stessa località e rappresenta un momento di ritorno alle radici personali e politiche dell’autore, che ha scelto di condividere con il pubblico il suo ultimo lavoro letterario.
Michele Emiliano sceglie San Severo, la città dove ha ricoperto l’incarico di assessore alla Legalità da giugno del 2014 a giugno del 2015, per presentare il suo romanzo, ‘L’alba di San Nicola’. L’ex presidente della Regione Puglia torna nell’inedita veste di romanziere martedì 12 maggio, alle 19.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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