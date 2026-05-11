Emiliano torna a San Severo da romanziere con il suo legal thriller

Michele Emiliano torna a San Severo, città in cui ha svolto il ruolo di assessore alla Legalità dal giugno 2014 al giugno 2015, per presentare il suo nuovo romanzo, intitolato ‘L’alba di San Nicola’. L’evento si svolgerà nella stessa località e rappresenta un momento di ritorno alle radici personali e politiche dell’autore, che ha scelto di condividere con il pubblico il suo ultimo lavoro letterario.

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