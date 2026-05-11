EMDR e benessere psichico | Marina Balbo presenta il nuovo libro
Un nuovo libro sulla terapia EMDR e il benessere psichico viene presentato dalla dottoressa Marina Balbo. L’opera affronta il ruolo del movimento oculare nel processo di guarigione, spiegando come possa aiutare a trasformare un trauma in consapevolezza. Il testo illustra anche come questa tecnica possa permettere di interrompere il controllo esercitato dal passato sulla vita di una persona.
? Domande chiave Come può il movimento oculare trasformare un trauma in consapevolezza?. Cosa permette di smettere di subire il controllo del passato?. Chi sono gli esperti internazionali che spiegheranno il metodo EMDR?. Come si accede gratuitamente alla conferenza digitale di Marina Balbo?.? In Breve Lunedì 11 maggio 2026 ore 19:30 evento digitale gratuito su eventiserendipity.it. Isabel Fernandez e Paolo Sidoti Olivo partecipano al dibattito con l'autrice. Partecipanti possono richiedere un attestato di partecipazione alla fine dell'incontro. L'evento coinvolge professionisti, insegnanti ed educatori tramite connessione remota. Lunedì 11 maggio 2026 alle ore 19:30, la psicoterapeuta Marina Balbo presenterà in diretta online il suo nuovo volume intitolato La cura dei ricordi, pubblicato da Mondadori.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Leggi anche: Da Fellini a... Trump. Bonizzato presenta il suo nuovo libro
Leggi anche: Dacia Maraini presenta il suo nuovo libro a Costa Volpino
Si parla di: Marina Balbo presenta a Catania La cura dei Ricordi; L’astigiana Marina Balbo presenta on line, in diretta, il suo libro La cura dei ricordi.