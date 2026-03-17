C’è la sua tagliente e proverbiale ironia. C’è l’amore per Rimini e i suoi personaggi. Ma nel nuovo libro di Giuliano Bonizzato Il diritto alla vita dello spermatozoo e altre divagazioni malatestiane si ’incontra’ perfino il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Oggi Bonizzato presenterà la sua ultima opera alla biblioteca ’Gambalunga’ (inizio alle 17,30) in dialogo con Paolo Zaghini. Tra riflessioni etiche e provocazioni paradossali, Bonizzato si misura con le contraddizioni del presente, dal fine vita al rapporto tra i sessi, dalle trasformazioni culturali e politiche globali alle tensioni della cosiddetta cultura woke. Senza rinunciare a uno sguardo affettuoso sulla memoria di Rimini e dei suoi protagonisti: da Federico Fellini al ginnasta Romeo Neri, vincitore di tre olimpici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Fellini a... Trump. Bonizzato presenta il suo nuovo libro

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