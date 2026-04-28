Elon Musk lancia XChat l'app di messaggistica di X | È veloce privata ed è solo l'inizio

Un nuovo servizio di messaggistica è stato lanciato da X, l'azienda legata a una nota piattaforma di social media. L'app, chiamata XChat, è attualmente disponibile solo su iOS e permette agli utenti di inviare messaggi in modo rapido e privato. L'azienda ha annunciato che si tratta soltanto dell'inizio di una serie di aggiornamenti e miglioramenti futuri per il servizio.

XChat è l'app di messaggistica istantanea per tutti gli utenti di X, per il momento disponibile su iOS. Il suo lancio fa parte dell'ambizioso progetto di Elon Musk di fare del suo social la base per diversi servizi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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