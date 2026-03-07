Conte | McTominay forse la prossima settimana si allenerà con noi Per fortuna che abbiamo Sant’Elmas

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato dopo la vittoria contro il Torino, che si è conclusa con il risultato di 2-1. Durante l’intervista, Conte ha annunciato che McTominay potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo la prossima settimana. Ha anche menzionato la presenza di Sant’Elmas come elemento importante per la squadra in questa fase.

A Dazn: "Anguissa e De Bruyne come se non se ne fossero mai andati? Ma se ne erano andati. Ad Alisson chiedo di non essere timido e di non fare le cose semplici"

"Quello che mi rende contento è il fatto che anche se non ci sono giocatori importanti noi non perdiamo mai la nostra mentalità e il nostro modo di essere. Questo lo abbiamo fatto per tutto l'anno. Gilmour ha fatto una prova magistrale, ma sono stati bravi tutti. Abbiamo dominato una partita che ci siamo conquistati con il gol finale.

Conte: "Anguissa e De Bruyne come se non se ne fossero mai andati? Ma se ne erano andati. Per fortuna che abbiamo Sant'Elmas"

