Alisson ed Elmas in gol Napoli vince 2-1 l' anticipo con il Torino

Il Napoli ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva battendo il Torino 2-1 nell’anticipo della 28esima giornata di Serie A giocato al stadio Maradona. Alisson e Elmas hanno segnato per il Napoli, mentre il Torino ha risposto con un gol. La partita si è conclusa con il Napoli che ha conquistato i tre punti.

NAPOLI (ITALPRESS) – Secondo successo consecutivo per il Napoli, che supera 2-1 il Torino nel match del Maradona, anticipo della 28esima giornata di Serie A. Ai ragazzi di mister Antonio Conte bastano le reti realizzate da Alisson Santos ed Eljif Elmas; nel finale accorcia per i granata Cesare Casadei. I padroni di casa si fanno vedere subito dalle parti di Paleari con un destro dal limite di Politano, che viene agevolmente neutralizzato dal portiere. Quest'ultimo poco dopo compie un intervento miracoloso sul tiro a botta sicura di Olivera, ma al 7' non può nulla sulla conclusione sul primo palo di Alisson Santos, che porta in vantaggio i suoi.