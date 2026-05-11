Il rappresentante di una delle principali holding italiane si avvicina sempre più alla gestione diretta di una nota squadra di calcio. Durante l’evento denominato JOFC Day, si sono rafforzati i segnali di un interesse concreto verso questa società sportiva, con l’obiettivo di riportarla ai vertici del campionato. La strategia prevede un intervento mirato sulla squadra per migliorarne le performance e tornare a competere ai massimi livelli.

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© Juventusnews24.com - Elkann sempre più vicino alla Juventus: il JOFC Day è solo l’ultima dimostrazione

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