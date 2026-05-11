Può succedere. O forse no? Elisa Isoardi, impegnata alla conduzione di Bar Centrale su Rai Uno, parla di Eurovision e racconta qualche stralcio dell’esibizio di Sal Da Vinci, in gara a rappresentare l’Italia come vincitore di Sanremo. Al momento di nominare i conduttori della kermesse musicale, Isoardi elenca “Elettra Lamborghini”. Poi l’altro nome: “E Fabio Corsini, giusto?”. Qualcuno da bordo palco probabilmente le fa un cenno, Isoardi si accorge dell’errore. Quindi che fa? Ridacchiando continua: “Ah no, Daniele Corsi, scusate, mi perdonerà “. Peccato che si stia parlando di Gabriele Corsi, un conduttore noto, molto noto che sarà alla guida di Eurovision insieme a Lamborghini.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elisa Isoardi sbaglia due volte di fila il nome di un notissimo conduttore: “Mi perdonerà”. Lui reagisce così

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A 43 anni Elisa Isoardi rompe il silenzio e ammette il suo unico, grande amore… verità clamorosa!

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