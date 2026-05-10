Isoardi sbaglia il nome di Corsi | la risposta ironica di Gabriele
Durante una diretta televisiva, la conduttrice ha pronunciato erroneamente il nome di Gabriele Corsi, chiamandolo con un nome sbagliato. La gaffe ha attirato l’attenzione e ha suscitato una risposta ironica da parte del comico. La conduttrice ha commesso più di un errore nel pronunciare i nomi di alcuni ospiti, tra cui quello di Corsi. La reazione di Gabriele Corsi è stata pubblicata sui social, dove ha commentato con un tono scherzoso.
? Punti chiave Come ha reagito Gabriele Corsi alla gaffe della conduttrice?. Quali nomi errati ha pronunciato Elisa Isoardi durante la diretta?. Perché la comunicazione con i tecnici ha peggiorato l'errore?. Chi ha firmato il commento ironico sui social dopo l'imbarazzo?.? In Breve L'errore è avvenuto durante la trasmissione Bar Centrale del 9 maggio.. Isoardi ha erroneamente citato i nomi Fabio Corsini e Daniele Corsi.. Gabriele Corsi ha risposto sui social con un commento ironico.. L'episodio riguarda il commento sullo spot Eurovision 2026 con Elettra Lamborghini.. Durante la trasmissione televisiva di Bar Centrale andata in onda sabato 9...🔗 Leggi su Ameve.eu
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