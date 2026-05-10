Isoardi sbaglia il nome di Corsi | la risposta ironica di Gabriele

Durante una diretta televisiva, la conduttrice ha pronunciato erroneamente il nome di Gabriele Corsi, chiamandolo con un nome sbagliato. La gaffe ha attirato l’attenzione e ha suscitato una risposta ironica da parte del comico. La conduttrice ha commesso più di un errore nel pronunciare i nomi di alcuni ospiti, tra cui quello di Corsi. La reazione di Gabriele Corsi è stata pubblicata sui social, dove ha commentato con un tono scherzoso.

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