Elezioni provinciali presentata la candidatura di Federico Carnevale

Federico Carnevale si candida a presidente della Provincia di Latina per il centrodestra, in risposta alle imminenti elezioni del 15 marzo. La sua candidatura è stata annunciata questa mattina, mentre si intensificano le attività di campagna elettorale nella regione. Carnevale punta a rafforzare il sostegno tra gli elettori locali e a proporre un programma basato su progetti concreti per il territorio. La sua proposta ha già suscitato attenzione tra i cittadini.

E’ stata depositata questa mattina. L’attuale sindaco di Monte San Biagio ringrazia FI e tutto il centrodestra: “La Provincia deve essere un punto di riferimento autorevole per tutti i Comuni” E’ stata presentata questa mattina la candidatura, per il centrodestra, di Federico Carnevale a presidente della Provincia di Latina in vista delle prossime elezioni del 15 marzo. E’ stata depositata alle 12 di oggi, domenica 22 febbraio, dal coordinatore provinciale di Forza Italia, Giuseppe Di Rubbo, dal coordinatore comunale Stefano Cardillo e dallo stesso Carnevale. “Ringrazio Forza Italia, il mio partito, per la fiducia e per l’indicazione condivisa insieme a tutti i sindaci – ha dichiarato Federico Carnevale, attuale sindaco di Monte San Biagio –. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Elezioni Cosenza: nessuna candidatura ufficiale presenta i listini per le elezioni provincialiA poche settimane dalle elezioni provinciali a Cosenza, ancora nessuno ha presentato ufficialmente i propri candidati.

Pd, presentata la lista per le elezioni provincialiQuesta mattina il Partito Democratico ha ufficialmente presentato la lista dei candidati per le prossime elezioni provinciali di Benevento, che si terranno il 28 febbraio.

Presentata la lista di Forza Italia alle elezioni provinciali: le dichiarazioni di Vincenzo TaddeiIn data odierna Forza Italia ha presentato la propria lista di candidati per le elezioni provinciali di Potenza. Di seguito le parole di Vincenzo Taddei, Segretario Provinciale di Forza Italia Potenza ... lasiritide.it

Latina – Cardillo e Carnevale (Forza Italia): Presentata la lista del centrodestra per le elezioni provincialiLATINA - Il coordinatore provinciale di Forza Italia, Giuseppe Di Rubbo, il coordinatore comunale Stefano Cardillo e il candidato alla presidenza della Provinci ... etrurianews.it

Elezioni provinciali Latina, Carnevale accetta la candidatura alla presidenza "La Provincia sia la casa di tutti i Sindaci": l'amministratore lancia la sua corsa in vista del voto del 15 marzo Federico Carnevale ha ufficializzato la propria candidatura alla presidenz