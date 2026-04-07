Napoli Patrimonio spa esposto alla Corte dei conti sulla creazione | ecco tutti i rilievi

Un esposto è stato presentato alla Corte dei conti riguardo alla costituzione di Napoli Patrimonio Spa. L’atto evidenzia diverse contestazioni sui passaggi e sulle modalità di creazione della società. Secondo le richieste, ci sarebbero irregolarità nella procedura e nei termini adottati. La documentazione analizza le fasi di formazione della newco e segnala possibili anomalie nel processo decisionale e nella gestione delle risorse pubbliche coinvolte.

Tempo di lettura: 6 minuti “Si ritiene che la costituzione della New Co. “Napoli Patrimonio” non sia strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Napoli e che sarebbe stato opportuno (a nostro avviso lo è ancora) procedere ad un’accurata due diligence su Napoli Servizi anche con eventuali supporti tecnici esterni”. Sono le conclusioni di un esposto alla Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania. L’atto concerne le osservazioni critiche alla costituzione di Napoli Patrimonio, la spa a totale partecipazione pubblica indiretta per l’affidamento in house providing del servizio di gestione, manutenzione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli Patrimonio spa, esposto alla Corte dei conti sulla creazione: ecco tutti i rilievi MuBasta, la battaglia del Pilastro finisce alla Corte dei Conti: presentato un esposto. “Bando da rifare, ecco perché”Bologna, 10 marzo 2026 – La battaglia del comitato MuBasta contro la costruzione del Museo dei bambini al Pilastro, nel parco intitolato ai... Leggi anche: "Valutiamo l’esposto alla Corte dei conti" Si parla di: Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli apre Parthenope La Sirena e la città, la mostra, con oltre 250 opere, che racconta le sirene. Nasce Napoli Patrimonio Spa, gestirà le 25mila case del Comune fino al 2060. Protestano le associazioni inquiliniNasce la Napoli Patrimonio Spa, società per azioni in house del Comune. Avrà 300 dipendenti. Gestirà le case del Comune di Napoli fino al 2060. Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google. fanpage.it Patrimonio a Napoli, si cambia: «Una spa sul mercato per gestire gli immobili»È una Spa - Società per azioni - a partecipazione totalmente pubblica - è per intero di proprietà del Comune - che come capitale iniziale per la sua costituzione mette un milione sotto forma di 2000 ... ilmattino.it