VIDEO| La Reggina ha bisogno di futuro stabilità e progettualità | i tifosi amaranto in corteo per le strade di Reggio Calabria
I tifosi della Reggina si sono radunati in corteo nelle strade di Reggio Calabria, portando tamburi, bandiere e passione per la squadra. Hanno espresso il desiderio di un futuro più stabile e di progetti chiari per la società calcistica, coinvolgendo la comunità locale. L'iniziativa ha visto la partecipazione dei sostenitori della Curva Sud, che hanno dichiarato l’intenzione di far sentire la propria voce in difesa della squadra e della città.
"È arrivato il momento di alzare la testa. È arrivato il momento di far sentire la nostra voce". In nome dell'amata Reggina e della città di Reggio Calabria, armati di tamburi, bandiere e tanta fede amaranto, i tifosi della Curva Sud, come annunciato nei giorni scorsi, sono scesi in piazza.Da.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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