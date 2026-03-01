Simone Mercatelli si candida a sindaco della città | Spinto dagli amici guardo ai valori e alle tradizioni

Simone Mercatelli ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Verghereto, in vista delle elezioni previste per il 24 e 25 maggio. La decisione è stata comunicata ieri, dopo che il nome circolava già da tempo tra le voci della città. Mercatelli ha dichiarato di essere stato spinto dagli amici e di guardare ai valori e alle tradizioni del territorio.

Il nome circolava già da un po' di tempo. Ora è ufficiale. Simone Mercatelli ieri ha annunciato la propria disponibilità alla candidatura a sindaco di Verghereto, Comune che andrà alle urne il 24 e il 25 maggio. "Per il Comune montano d'Alto Savio c'è dunque un volto nuovo – si legge in una nota – ma che al tempo stesso rappresenta continuità con le precedenti amministrazioni e affonda le proprie radici nei solchi del territorio". "Sono cresciuto qui – esordisce poi Mercatelli – e risiedo nella frazione di Ville di Montecoronaro, come il compianto e amato ex sindaco Ido Bragagni, che per due mandati guidò il Comune negli anni '90.