Dumfries ha dichiarato che ogni partita per lui rappresenta una finale e che l’obiettivo è vincere entrambi i trofei in palio. Ha aggiunto di non concentrarsi su altre squadre, come il Napoli, ma di mantenere l’attenzione esclusivamente sull’Inter. L’Inter, guidata da Cristian Chivu, attualmente si trova in prima posizione con 72 punti e ha recuperato uno dei suoi giocatori più importanti.

Materazzi su McTominay: «E’ un giocatore incredibile. Non capisco come il Manchester United l’abbia venduto per così pochi soldi» Solet, intreccio Udinese Inter: valutazione da 25 milioni e un’incognita legale che può cambiare la trattativa. Il punto Calciomercato Torino: occasione Okoli in estate, perché il colpo dal Leicester è possibile. Due granata pronti a fargli spazio! Novità importanti Dumfries svela: «Ogni partita è una finale e vogliamo vincere tutti e due trofei. Io non non guardo a Napoli o a un’altra squadra, guardo solo all’Inter» Spalletti Juve, è ufficiale il rinnovo del tecnico bianconero fino al 2028! Il comunicato ufficiale Muric si racconta: «Voto al Sassuolo? Dico 7 e mezzo, anche 8. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Dumfries svela: «Ogni partita è una finale e vogliamo vincere tutti e due trofei. Io non non guardo a Napoli o a un’altra squadra, guardo solo all’Inter»

Dumfries e il sogno Double: «Vogliamo vincere Scudetto e Coppa Italia, ogni gara è una finale. Sul futuro ho le idee chiare»di Alberto PetrosilliDumfries, esterno dell’Inter, ha parlato a Sky degli obiettivi stagionali dei nerazzurri e non solo: le sue dichiarazioni...

Trezeguet rivela: «Lippi voleva mandarmi all’Inter. Vlahovic? Mi aspetto di più. Guardo la Juve solo per due motivi»Romero Tottenham, occhio all’ipotesi addio in estate! I top club alla finestra: svelata la volontà dell’ex Atalanta Kean Milan, sirene rossonere per...

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Inter, Dumfries: L'unico pensiero è la vittoria di scudetto e Coppa ItaliaL'olandese ha parlato ai microfoni di Sky Sport: Sicuramente non avevo mai avuto un infortunio come questo, però adesso sono molto positivo e guardo avanti verso il finale di stagione. Ogni partita s ... sport.sky.it

Dumfries: Vogliamo lo scudetto, non guardo il Napoli. Futuro? Sono molto contento all'InterDenzel Dumfries, esterno dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a due giorni dalla partita contro il Como, parlando della complicata. tuttomercatoweb.com

"NON GUARDO AL NAPOLI: VOGLIAMO SCUDETTO E COPPA ITALIA" Denzel Dumfries lancia il proprio messaggio alle inseguitrici e al Napoli sulla corsa Scudetto: l'olandese e l'Inter non guardano indietro, solo a se stessi e alla voglia di fare il DOUBL - facebook.com facebook

Dumfries vuole il 'double' con l'Inter: "Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia" x.com