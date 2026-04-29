Elezioni a Faenza confronto a quattro tra i candidati sui temi dell' alluvione e della messa in sicurezza del territorio

Lunedì 4 maggio si terrà un dibattito tra quattro candidati al Centro sociale Borgo di Faenza. La discussione sarà dedicata ai problemi causati dall’alluvione e alle misure di sicurezza del territorio. I partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente sui temi legati alla gestione delle emergenze e alla prevenzione dei rischi. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un momento di confronto tra le diverse proposte dei candidati.

Sarà un confronto a quattro quello in programma per lunedì 4 maggio al Centro sociale Borgo di Faenza. A poche settimane dalle elezioni, per i candidati sindaci in corsa per palazzo Manfredi l'appuntamento elettorale sarà un'occasione per un confronto diretto sui temi dell'alluvione e della messa.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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