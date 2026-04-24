L’Udc ha annunciato il proprio sostegno al candidato sindaco Armando Zambrano in vista delle prossime elezioni comunali di Salerno. La formazione politica si prepara a partecipare alla campagna elettorale con un approccio basato su identità, esperienza e proposte concrete. La scelta di schierarsi con Zambrano è stata comunicata ufficialmente, consolidando così il proprio ruolo nel panorama politico locale in vista del voto.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Udc si prepara ad affrontare con identità, esperienza e progettualità le prossime elezioni comunali di Salerno, confermando il proprio sostegno al candidato sindaco Armando Zambrano. Una presenza che il partito rivendica come coerente con la propria storia politica e con una visione orientata soprattutto alla tutela della sanità pubblica, del welfare e delle fasce più deboli della popolazione. “ L’Udc sarà presente a questa importante sfida elettorale con la propria storia, con le proprie donne e i propri uomini, ma soprattutto con il proprio futuro”, dichiara Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni comunali di Salerno, l’Udc al fianco del candidato sindaco Armando Zambrano

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