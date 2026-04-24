Elezioni comunali di Salerno l’Udc al fianco del candidato sindaco Armando Zambrano
L’Udc ha annunciato il proprio sostegno al candidato sindaco Armando Zambrano in vista delle prossime elezioni comunali di Salerno. La formazione politica si prepara a partecipare alla campagna elettorale con un approccio basato su identità, esperienza e proposte concrete. La scelta di schierarsi con Zambrano è stata comunicata ufficialmente, consolidando così il proprio ruolo nel panorama politico locale in vista del voto.
Tempo di lettura: 2 minuti L’Udc si prepara ad affrontare con identità, esperienza e progettualità le prossime elezioni comunali di Salerno, confermando il proprio sostegno al candidato sindaco Armando Zambrano. Una presenza che il partito rivendica come coerente con la propria storia politica e con una visione orientata soprattutto alla tutela della sanità pubblica, del welfare e delle fasce più deboli della popolazione. “ L’Udc sarà presente a questa importante sfida elettorale con la propria storia, con le proprie donne e i propri uomini, ma soprattutto con il proprio futuro”, dichiara Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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