Il maltempo ha colpito Calabria, Sicilia e Sardegna, con danni e criticità nelle zone interessate. Tridico e Antoci del Movimento 5 Stelle hanno diffuso una nota in cui citano una lettera di von der Leyen, nella quale l’Unione Europea si impegna a intervenire. La richiesta è che il Governo italiano agisca senza ritardi per affrontare le conseguenze delle recenti calamità.

«Nelle settimane successive al ciclone Harry, che il 20 gennaio scorso si è abbattuto con furia devastante sulla Calabria, la Sicilia e la Sardegna causando danni gravissimi a comunità, infrastrutture e territori già fragili, abbiamo scritto alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e al commissario per la Coesione e le Riforme, Raffaele Fitto. Lo abbiamo fatto per sollecitare un intervento concreto dell'Unione europea a sostegno delle popolazioni colpite, chiedendo esplicitamente l'attivazione del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE). Oggi abbiamo ricevuto la risposta della Presidente von der Leyen, datata 12 marzo 2026. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna, Tridico e Antoci (M5S): «Lettera di von der Leyen. L’Europa pronta a fare la sua parte: ora tocca al Governo italiano agire subito»

Articoli correlati

Maltempo: Abi pronta a bloccare i mutui per Calabria, Sicilia e SardegnaL’associazione invita le banche ad attuare subito la sospensione non appena i provvedimenti governativi saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale Come...

"Il vecchio ordine mondiale è morto". Von der Leyen: cosa deve fare l'EuropaDue realtà "concrete e strutturali" che vanno assorbite dall'Ue sono che "non può più essere custode del vecchio ordine mondiale, di un mondo che è...

Tutto quello che riguarda Maltempo in Calabria Sicilia e Sardegna...

Argomenti discussi: Ciclone Harry, Tridico: Già segnalata a von der Leyen e Fitto la grave emergenza.

Maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna, Tridico e Antoci (M5S): «Lettera di von der Leyen. L’Europa pronta a fare la sua parte: ora tocca al Governo italiano agire subito»«Nelle settimane successive al ciclone Harry, che il 20 gennaio scorso si è abbattuto con furia devastante sulla Calabria, la Sicilia e la Sardegna causando danni gravissimi a comunità, infrastrutture ... gazzettadelsud.it

Maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna: necessarie ulteriori risorseNel comunicato del 10 marzo 2026, CNA segnala che, nonostante la tempestività dell’intervento governativo sui danni causati dal maltempo in ... ipsoa.it