Elezioni comunali 2026 a Macugnaga sfida a due per la poltrona da sindaco

Da novaratoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Macugnaga si terranno le elezioni comunali nel 2026, con due candidati che si contendono la carica di sindaco. Le consultazioni sono state anticipate a causa dell’arresto del precedente primo cittadino e del successivo commissariamento del municipio. La campagna elettorale si svolgerà in un contesto in cui il voto rappresenta l’unica via per rivedere l’amministrazione locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Anche a Macugnaga sono due i candidati sindaco che si sfideranno alle elezioni comunali, anticipate dopo l'arresto del sindaco Alessandro Bonacci e il commissariamento del Comune.Domenica 24 e lunedì 25 maggio a sfidarsi saranno il deputato lombardo della Lega Stefano Candiani, che a Macugnaga ha.🔗 Leggi su Novaratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Elezioni comunali 2026, a Vinzaglio sfida a due per la poltrona da sindaco

Elezioni comunali 2026, sfida a due per la poltrona da sindaco a Garbagna NovareseSarà una sfida a due alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio a Garbagna Novarese.

Argomenti più discussi: Amministrative 2026; Elezioni amministrative 2026, dove e quando si vota; Elezioni amministrative 2026: domande per scrutatori dal 30 aprile al 5 maggio 2026; Voto con procedura speciale: le istruzioni per le prossime elezioni amministrative.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web