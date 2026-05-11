Elezioni comunali 2026 a Macugnaga sfida a due per la poltrona da sindaco

A Macugnaga si terranno le elezioni comunali nel 2026, con due candidati che si contendono la carica di sindaco. Le consultazioni sono state anticipate a causa dell’arresto del precedente primo cittadino e del successivo commissariamento del municipio. La campagna elettorale si svolgerà in un contesto in cui il voto rappresenta l’unica via per rivedere l’amministrazione locale.

Anche a Macugnaga sono due i candidati sindaco che si sfideranno alle elezioni comunali, anticipate dopo l'arresto del sindaco Alessandro Bonacci e il commissariamento del Comune.Domenica 24 e lunedì 25 maggio a sfidarsi saranno il deputato lombardo della Lega Stefano Candiani, che a Macugnaga ha.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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