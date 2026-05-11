Elezioni Chieti 2026 quando e come si vota | candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio

Le elezioni comunali a Chieti sono programmate per il 24 e 25 maggio, con le operazioni di voto che si svolgeranno in due giornate consecutive. Durante questa tornata si eleggerà il nuovo Consiglio comunale e si sceglierà il nuovo sindaco tra sei candidati. La coalizione di centrodestra si presenta divisa in due gruppi: uno formato da Fdi e Forza Italia, l’altro dalla Lega. I seggi apriranno e chiuderanno in orari stabiliti, rispettivamente nelle due giornate di voto.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio a Chieti si vota per il rinnovo del Consiglio comunale. I candidati a sindaco sono sei e il centrodestra si presenta spaccato tra Fdi-Fi e Lega. Il secondo turno è previsto per il 7 e l’8 giugno.🔗 Leggi su Fanpage.it

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