Elezioni amministrative | boom di presenze per la lista ‘Calvi Insieme’

Nella prima settimana di campagna elettorale, la lista ‘Calvi Insieme’ ha registrato un notevole afflusso di persone durante gli eventi in Piazza Soricelli. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di festa, con la partecipazione di numerosi cittadini e sostenitori. La lista, guidata da Domenico Errico, ha concluso questa fase con una forte presenza di pubblico, segnando un avvio positivo per le attività in vista delle elezioni amministrative.

Tempo di lettura: 4 minuti Si è conclusa in Piazza Soricelli in un clima di festa la prima settimana già densa di eventi della Lista n1 Calvi Insieme guidata da Domenico Errico. “ La partecipazione attivissima delle famiglie di Calvi e delle contrade ci ha permesso di realizzare un evento che ha superato persino le nostre aspettative. Non è stato un semplice comizio ma una vera e propria celebrazione della forza della comunità, della cultura e del saper fare di questo territorio. Abbiamo dalla nostra parte molto di più del supporto e del bisogno di verità: le persone sono pronte per il confronto, per il coinvolgimento attivo e per sentire che contano”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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