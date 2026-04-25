Elezioni amministrative Calvi tre le liste in campo | tutti i candidati

Il 24 e 25 maggio 2026 sono previste le elezioni amministrative a Calvi. In questa occasione, sono in corsa tre liste con rispettivi candidati. I cittadini sono chiamati a esprimersi per scegliere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali. La campagna elettorale si sta svolgendo in un clima di attesa e confronto tra le diverse forze politiche coinvolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, un momento importante anche per Calvi. Saranno tre le liste a contendersi la guida del Comune, con candidati pronti a sfidarsi sul futuro del territorio. 1) PER CALVI – Armando Rocco sindaco Paolo Vesce, Massimo Carpentiero, Angelo Centrella, Rosalida Ciampi, Marco Colucciello, Vincenzo Gnerre, Maurizio Liviero, Mario Mirra, Giuseppe Sateriale, Antonio Ucci. 2) CALVI FUTURA – Vincenzo Parziale sindaco Carmelina Bifano, Vincenzo Boniello, Francesco Ciampi, Angelo Frusciante, Carmela Imbriani, Prisco Licciardi, Vincento Petito, Luca Pipicelli, Maurizio Trofa, Manuel Vesce.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni amministrative Calvi, tre le liste in campo: tutti i candidati Notizie correlate Elezioni amministrative Telese, due le liste in campo: tutti i candidatiTempo di lettura: < 1 minutoSi avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, un momento decisivo per il futuro... Elezioni amministrative Castelpoto, due le liste in campo: tutti i candidatiTempo di lettura: < 1 minutoSi avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, un momento importante per il rinnovo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Elezioni comunali, Fabio Calvi riparte dall’esperienza per far fiorire Rivolta; Rivolta D'Adda al voto: sfida a tre, pronte le liste e i simboli; Il candidato sindaco di Rivolta Fabio Calvi sul 25 aprile: tra memoria e libertà; Cantarini, Nava e Cagna tra i candidati della lista Rivoltiamo Pagina a sostegno di Fabio Calvi. Elezioni Comunali Calvi 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in direttaCalvi è uno dei Comuni della provincia di Benevento al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e la scelta del nuovo sindaco. Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. Il ... ilmattino.it Comunali, Macerata al voto il 24 e 25 maggio. Tre candidati in attesa di ParcaroliMacerata, 20 febbraio 2026 – Ora le date ci sono. Quello che ancora va capito è solo tra chi sarà la sfida per la poltrona di primo cittadino. Mercoledì sera il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ... ilrestodelcarlino.it “In questi territori, i sindaci sono veri e propri punti di riferimento per i cittadini, presidio di socialità, coesione e identità”, così il Presidente di Anci Abruzzo Pierluigi Biondi ai candidati delle Elezioni amministrative 2026. - facebook.com facebook Elezioni amministrative 24-25 maggio 2026. Se vuoi dare disponibilità ad essere nominato presidente o scrutatore di seggio, hai tempo fino al 22 maggio per inviare la tua richiesta online. Info scrutatore tinyurl.com/37fbadbx Info presidente tinyurl.com/ x.com