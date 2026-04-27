VIDEO Ufficializzata la lista ‘Calvi Insieme’ Errico | Pronti per il cambiamento

Mancano meno di trenta giorni alle elezioni comunali nella cittadina di Calvi, con le candidature ormai ufficializzate. La lista ‘Calvi Insieme’ ha presentato i propri candidati, e uno dei rappresentanti ha dichiarato che sono pronti a impegnarsi per un cambiamento. Le prossime settimane saranno decisive per definire gli equilibri tra le varie forze politiche presenti sulla scheda elettorale.

Tempo di lettura: 2 minuti Poco meno di un mese, parte la volata per cercare di portare a termine un progetto, ambizioso e possibile, diventare sindaco di Calvi. Domenico Errico, candidato con la lista numero 1 ‘Calvi Insieme’, ha presentato la sua squadra, un gruppo eterogeneo che ha deciso di abbracciare questo progetto per cercare di portare a termine un obiettivo importante: realizzare il cambiamento. “ Abbiamo messo insieme le migliori professionalità di Calvi – ha commentato Domenico Errico – una squadra coesa e forte per provare a regalare un futuro migliore alla nostra realtà Anche il nome del gruppo non è stato scelto a caso. ‘Calvi Insieme significa superare le divisioni che attualmente esistono, lo stare insieme sotto un unico progetto, tante personalità, ognuna con le proprie competenze, ma con un fine comune”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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