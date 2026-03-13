Elezioni a Lecco | Filippo Boscagli è il candidato sindaco del centrodestra unito

Il 13 marzo 2026, a Lecco, Filippo Boscagli è stato annunciato come candidato sindaco del centrodestra unito. Boscagli, consigliere comunale e rappresentante di Fratelli d’Italia, è stato scelto come volto della coalizione alle prossime elezioni comunali. La presentazione ufficiale è avvenuta in città, dove si è confermato il suo ruolo di figura di rilievo all’interno del panorama politico locale.

Lecco, 13 marzo 2026 – Il candidato sindaco del centrodestra unito alle comunali di Lecco è Filippo Boscagli, esponente e consigliere comunale di Fratelli d'Italia. “Con grande emozione posso finalmente comunicarvi di essere il candidato sindaco di Lecco di tutto il centrodestra – annuncia -. Sapete benissimo quanto ami questa città in ogni sua forma: storia, gente, tradizione, cultura, abitudini, umori e bellezza; quelle sfumature che passano dal bluceleste al rosa serale del Resegone. Avremo tempo nelle prossime settimane per incontrarci, parlarne, discutere e proporre, ma ci tenevo personalmente a dirvi, come annunciato mesi fa, che io ci sono”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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