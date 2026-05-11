Elenchi regionali 2026 quanto è elevata la possibilità di assunzione nelle regioni in cui numero di idonei per ADSS è zero?
Durante un recente incontro tra utenti e sindacalisti, si è discusso delle liste regionali del 2026 e della probabilità di essere assunti nelle aree in cui il numero di idonei per il ruolo ADSS è pari a zero. Gli utenti hanno chiesto quali siano i criteri per scegliere la regione di candidatura, e i sindacalisti hanno risposto esclusivamente dal punto di vista tecnico, senza offrire indicazioni sui possibili sviluppi o sulle possibilità di assunzione nelle zone interessate.
Elenchi regionali per il ruolo: come scegliere la regione? I nostri utenti lo chiedono ai sindacalisti durante il question time, i quali non possono che rispondere dal punto di vista tecnico. Ne parliamo con Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti durante il question time di venerdì 8 maggio 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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