Elenchi regionali 2026 quanto è elevata la possibilità di assunzione nelle regioni in cui numero di idonei per ADSS è zero?

Durante un recente incontro tra utenti e sindacalisti, si è discusso delle liste regionali del 2026 e della probabilità di essere assunti nelle aree in cui il numero di idonei per il ruolo ADSS è pari a zero. Gli utenti hanno chiesto quali siano i criteri per scegliere la regione di candidatura, e i sindacalisti hanno risposto esclusivamente dal punto di vista tecnico, senza offrire indicazioni sui possibili sviluppi o sulle possibilità di assunzione nelle zone interessate.

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