Elenchi regionali per il ruolo 2026 quali possibilità di assunzione in Sardegna? Analisi Gilda

Sono state pubblicate le liste regionali per il ruolo 2026 in Sardegna, con dettagli sulle possibilità di assunzione. L'analisi, condotta dalla Gilda, si concentra sulla quantità di posti disponibili e sulla posizione delle graduatorie. Il rapporto è stato redatto da Gianluca Marras e fornisce un quadro aggiornato sulla situazione delle assunzioni per l’anno scolastico futuro in regione.

Analisi della consistenza delle graduatorie dei concorsi in Sardegna. File a cura di Gianluca Marras. La Sardegna offre possibilità di assunzione da elenchi regionali per il ruolo? 71 CDC con candidati ancora in graduatoria? CDC con molte persone (POCHE possibilità) “Dai dati pubblicati risultano 71 classi di concorso con persone ancora in graduatoria. Questo significa che in molte CDC le graduatorie non sono esaurite e, di conseguenza, gli elenchi regionali potrebbero non essere utilizzati. Nelle CDC con molti candidati (ad esempio A046, AB25, AAAA) le possibilità sono molto basse, perché prima devono essere assorbite tutte le persone già presenti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Il vantaggio reale dell’iscrizione negli elenchi regionali per il ruolo docenti 2026: una possibilità in più di assunzioneAssunzioni in ruolo: i candidati che hanno superato un concorso dal 2020 (ancora non assunti neanche da altre procedure) tra il 6 e il 25 maggio... Assunzione docenti 2026, ci saranno posti per ADSS negli elenchi regionali per il ruolo?Nel question time del 27 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa... Contenuti utili per approfondire Elenchi regionali per il ruolo 2026, ecco cosa bisognerà indicare nella piattaforma. Il Punto di Simone CraparoLa presentazione della piattaforma per l’inserimento negli elenchi regionali per il ruolo segna un passaggio operativo della riforma del reclutamento docenti. Il tema è stato al centro della trasmissi ... orizzontescuola.it Elenchi regionali per il ruolo, domanda dal 6 maggio: ecco come si presenta. Prime istruzioni sul form da compilareElenchi regionali per il ruolo anno scolastico 2026/27. La procedura, attivata ai sensi del dm n. 68/ 2026, sarà attiva dal 6 maggio ... orizzontescuola.it