Elena Santarelli il messaggio al vetriolo nella notte | Un circo fate le brave mamme ma poi siete assenti

Nella notte, in occasione della Festa della Mamma, Elena Santarelli ha scritto un messaggio sui social che ha attirato molta attenzione. La showgirl ha commentato con toni duri alcune situazioni legate alla maternità, dicendo che spesso si chiede alle mamme di essere brave ma poi risultano assenti. Il suo post ha suscitato reazioni tra i follower, contribuendo a un dibattito pubblico sulla figura materna.

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