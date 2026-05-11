Electrolux Giorgio Fede M5S | Una notizia devastante Il Governo intervenga subito per salvare lavoro e territorio

Da anconatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una comunicazione recente annuncia che Electrolux prevede di ridurre di 1.700 unità il personale e di chiudere lo stabilimento di Cerreto d'Esi. La notizia è stata commentata da un rappresentante politico, che ha definito la decisione devastante per le Marche e per l'intero Paese. La situazione ha suscitato immediatamente reazioni e richieste di intervento da parte delle istituzioni.

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CERRETO D'ESI - “L’annuncio di 1.700 esuberi da parte di Electrolux e della chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi è una notizia devastante per le Marche e per tutto il Paese. Parliamo di centinaia di famiglie che da oggi vivono nell’angoscia e nell’incertezza sul proprio futuro.” Così il.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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