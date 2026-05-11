Electrolux Giorgio Fede M5S | Una notizia devastante Il Governo intervenga subito per salvare lavoro e territorio

Una comunicazione recente annuncia che Electrolux prevede di ridurre di 1.700 unità il personale e di chiudere lo stabilimento di Cerreto d'Esi. La notizia è stata commentata da un rappresentante politico, che ha definito la decisione devastante per le Marche e per l'intero Paese. La situazione ha suscitato immediatamente reazioni e richieste di intervento da parte delle istituzioni.

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