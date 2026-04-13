Vendita Electrolux interrogazione alla Camera | Il governo intervenga con urgenza

Un’interrogazione alla Camera chiede al governo di intervenire rapidamente per proteggere i siti produttivi e i posti di lavoro del gruppo Electrolux in Italia. La richiesta nasce in seguito alle voci di un possibile acquisto da parte di un’azienda cinese e a notizie di un possibile disimpegno industriale da parte della proprietà attuale. La questione riguarda quindi il futuro degli stabilimenti e dei lavoratori coinvolti.

“Il Governo intervenga con urgenza per tutelare i siti produttivi e i livelli occupazionali del gruppo Electrolux in Italia, alla luce delle ipotesi di acquisizione da parte del colosso cinese Midea e di eventuali strategie di disimpegno industriale della proprietà”. È la richiesta avanzata dalla.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Gambro Vantive, domani sciopero contro la vendita. Il centrosinistra: "Governo intervenga subito"Scatta la mobilitazione alla Gambro Vantive con le prime otto ore di sciopero contro la vendita decisa dal fondo Carlyle, mentre tutto il... Leggi anche: Milano-Cortina: interrogazione Pd Camera, 'governo chiarisca su presenza Ice'