Lo stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano rimane chiuso, interrompendo la ripresa della produzione prevista per lunedì 13 aprile. I cancelli del sito sono ancora sbarrati, impedendo l’attività lavorativa come stabilito. Non sono state annunciate date di riapertura e la sospensione riguarda l’intera linea di produzione. La situazione potrebbe portare a licenziamenti tra i lavoratori coinvolti.

I cancelli dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano restano chiusi, bloccando la ripresa produttiva che era stata fissata per lunedì 13 aprile. Il nuovo termine operativo è stato spostato al 20 aprile, un rinvio che alimenta le preoccupazioni tra i dipendenti e le realtà produttive del Cassinate, in un momento in cui il polo industriale, attivo sin dal 1972, affronta una crisi strutturale di difficile risoluzione. Numeri neri e l’ombra dei licenziamenti sull’indotto. L’analisi dei dati relativi al primo trimestre del 2026 evidenzia un quadro di profonda sofferenza per il sito ciociaro. Durante i primi tre mesi dell’anno, lo stabilimento ha le proprie linee attive per meno di 20 giorni complessivi, con una produzione totale che si è fermata a circa 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stellantis Piedimonte: produzione ferma e rischio licenziamenti

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